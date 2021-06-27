فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مديرية القوى العاملة بسوهاج لتدريب 20 من كوادر ومدربي مراكز التدريب المهني وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل. وقال الوزير إن الدورة تأتي في إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك» الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون منها، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات. وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أن الدورة تشمل التدريب على موضوعات متعددة منها، التسويق الإلكتروني، وتصفح الإنترنت واستخدام أجهزة التابلت، Microsoft Teams، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل. وكشف مدير المديرية عن أن ذلك يأتي بعد قيام برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا، ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية في التدريب المهني الذي تقدمه الوزارة. وحضر افتتاح الدورة التدريبية محمد محيي منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القوى العاملة: بدء تدريب المدربين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.