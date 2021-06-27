تراند الفن: مصر: إعدام 9 مدانين بينهم امرأة دفعة واحدة.. والكشف عن جرائمهم!

صحيفة المرصد: نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضايا جنائية، بينهم سيدة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم، لدفنها.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية نقلا عن مصادر فإن “المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مدانين في قضايا قتل وسرقة”، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام، جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، الذي يتبع سجن استئناف القاهرة.

وذكرت المصادر أن “أسر المنفذ بحقهم الإعدام، أخطروا من قبل السجون بأنه حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها، ستتولى الدولة دفنها على نفقتها”.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.