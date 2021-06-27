تراند الفن: «قطاع الأعمال» تدعو الشركات لتسجيل منتجاتها مجانا بالكتالوج الإلكتروني

وجّهت وزارة قطاع الأعمال العام، الدعوة للشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد «جسور» التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، لتعظيم الصادرات المصرية، خاصة مع دول القارة الأفريقية، ويمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني من هنـــــا.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أنّه سيتم الترويج للمنتجات من خلال 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل لنحو 40 دولة في مختلف أنحاء العالم)، وتحددت دول الارتكاز في البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنس، روسيا، ودبي، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم Afrigate، وجار اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.

وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، حيث جرى توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع، وأكثر من 10 مجالس تصديرية، وجرى تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكتروني وخدمة العملاء.

ويستعرض الفيديو التالي طريقة تسجيل المنتجات على الكتالوج الإلكتروني، كما يلي: