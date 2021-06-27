تراند الفن: “رياضة البرلمان” تهنئ الأهلي بالصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت آخر الأخبار 13 زيارة

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، بمناسبة تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال حسين في خطابه للأهلي: “أتقدم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الفوز الغالي بعد أداء متميز وبطولي أثمر عن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا”. وتابع: “وتعرب اللجنة عن إشادتها وفخرها بما تحقق من إنجاز سطره لاعبو النادي الأهلي في مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة، وتؤكد ثقتها الكاملة في تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه ليضاف إلى سجل الرياضة المصرية بطولة جديدة تؤكد ريادتها على الصعيد الرياضي الإفريقي”. وأتم: “واللجنة إذ تتمنى دوام التقدم والتوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية”.

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