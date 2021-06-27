تراند الفن: أسماء المدارس وأماكنها.. درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق قبول المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2021 /2022 .

وشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الشرقية الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج .

وجاءت أسماء المدارس ودرجات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 محافظة الشرقية على النحو التالي:

التعليم والتدريب المزدوج.. تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الشرقية

السويدي للتعليم المزدوج 220 درجة، السلطان عويس للتعليم المزودج 190 درجة، الصالحية للتعليم المزدوج 190 درجة، «m.c.v» للتعليم المزدوج 220 درجة، حكيم مصر اكو للتعليم المزدوج 190 درجة، مدستار للتعليم المزدوج 170 درجة، عامر للتعليم المزدوج 210 درجة، محمدين للتعليم المزدوج 170 درجة، قطون إيجيبت للتعليم المزدوج 150 درجة، إيجيبت تكستيل للتعليم المزدوج 150 درجة، المدرسة النسيجية للتعليم المزدوج 170 درجة، سيكم للتعليم والتدريب المزدوج 220 درجة، باقِ المدارس داخل مصانع 150 درجة، بلبيس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بنين 200 درجة، وبلبيس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بنات 200 درجة.

مدارس التعليم الزراعي «عام – مهني».. تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الشرقية

الزقازيق الثانوية الزراعية «عام» 215 درجة و«مهني» 120 درجة، منيا القمح الثانوية الزراعية «عام» 215 درجة و«مهني» 120 درجة، فاقوس الثانوية الزراعية «عام» 220 درجة و«مهني» 120 درجة، كفر صقر الثانوية الزراعية «عام» 220 و«مهني» 120 درجة، مدرسة الشهيد ميلاد حنا بديرب نجم «عام» 215 درجة و«مهني» 120 درجة، الحسينية الثانوية الزراعية «عام» 215 درجة و«مهني» 120 درجة، الصالحية الجديدة الثانوية الزراعية «عام» 215 درجة، عاطف خليل الثانوية الزراعية 220 درجة، وخدمات زراعي بجميع المدارس 160 درجة.

التعليم التجاري والفندقي.. تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الشرقية

مدرسة الزقازيق الفندقية 230 درجة، المدرسة الفنية التجارية المتقدمة «5 سنوات» 220 درجة، والمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات 200 درجة.

التعليم الصناعي.. تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الشرقية

الزقازيق الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات عام 234 درجة، السلطان عويس نظام الخمس سنوات بالعاشر من رمضان عام 230 درجة، الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر بالزقازيق 225 درجة، الزقازيق الفنية بنات رقم «2» عام 225 درجة ومهني 190 درجة، تلحوين الصناعية المشتركة عام 220 درجة، بلبيس الصناعية بنين 220 درجة، بلبيس الصناعية بنات 220 درجة، مشتول السوق الصناعية بنين 220 درجة، مشتول السوق الصناعية بنات 220 درجة، منيا القمح الصناعية بنين عام 220 درجة ومهني 200 درجة، مشهور الصناعية المشتركة بالسعديين عام 220 درجة ومهني 170 درجة، ديرب نجم الصناعية بنين 220 درجة، ديرب نجم الصناعية بنات 220 درجة، العصايد الصناعية المشتركة 215 درجة.

وعن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الشرقية؛ أبو حماد الصناعية المشتركة 220 درجة، عبدالحليم خزيك الصناعية المشتركة 220 درجة، البوز الصناعية بنات 220 درجة، القرين الصناعية المشتركة 220 درجة، ههيا الصناعية بنين عام 220 درجة ومهني 200 درجة، ههيا الصناعية بنات عام 220 درجة ومهني 200 درجة، أبو كبير المعمارية عام 220 درجة ومهني 180 درجة، أبو كبير الصناعية بنات 225 درجة، الرحمانية الصناعية المشتركة 220 درجة، أمر الله بليغ لصناعية المشتركة 220 درجة، كفر صقر الصناعية المشتركة عام 220 درجة ومهني 200 درجة، حسن طه الصناعية المشتركة عام 220 درجة، فاقوس الصناعية بنين 225 درجة، فاقوس الصناعية المشتركة 220 درجة، الطويلة الصناعية المشتركة 220 درجة، الحسينية الصناعية المشتركة 225 درجة، الصالحية الجديدة الصناعية المشتركية 225 درجة، القنايات الصناعية المشتركة عام 220 درجة ومهني 170 درجة، وخدمات صناعي بجميع المدارس 175 درجة.



