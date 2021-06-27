تراند الفن: تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا.. 248 درجة للقبول

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مقترح القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2021/2022 وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2021 م.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا

من جهته، أكد محافظ قنا، تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 248 درجة بجميع المدارس الحكومية، على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها بحسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها وذلك طبقا للائحة كل مدرسة.

تنسيق التعليم الفني 2021 محافظة قنا

وأضاف أنه تم تنسيق التعليم الفني، حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة، المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 220 درجة، تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة، المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 190 درجة، المدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة، المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 180 درجة، المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 120 درجة، التدريب المزدوج صناعي ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 190 درجة، التدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 180 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي 170 درجة.

كما جاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد ادنى 220 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، 205 درجات للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات) نظام الثلاث سنوات، 180 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات، 170 درجة لتنسيق التعليم الفني المزدوج التجاري نظام الثلاث سنوات، و210 درجات للمدارس الثانوية التجارية الفندقية بشرط اجتياز المقابلة الشخصية .

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية 140 للمدارس الثانوية الزراعية (بنين – بنات) نظام الثلاث سنوات، 180 للمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام الخمس سنوات، و120 درجة للمدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الإعدادية مجال أول زراعي فقط .

وأشار الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلى فتح باب تقديم ملفات الطلاب الناجحين في جميع المدارس المذكورة اعتبارا من الاثنين الموافق 5يوليو حتى الثلاثاء 10 أغسطس 2021.