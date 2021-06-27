تراند الفن: كواليس اعتذار دنيا سمير غانم عن مهرجان أسوان: «مقدرش أسيب أمي وحدها»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - اعتذرت الفنانة دنيا سمير غانم عن حضور فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة المقام حاليًا، وقامت بإرسال مقطع فيديو قصير وجهت فيه رسالة خاصة لإدارة المهرجان.

دنيا سمير غانم: «مقدرش أسيب أمي لوحدها»

وعلمت «الوطن»، أن إدارة المهرجان طلبت من دنيا سمير غانم الحضور لمدة ساعات فقط، من أجل استلام الجائزة وتكريم اسم سمير غانم، ثم العودة إلى القاهرة، لكنها اعتذرت عن الحضور، قائلة (مقدرش أسيب أمي وحدها، ملهاش غيري أنا واختي)، ما دفع القائمين على المهرجان لابتكار فكرة إرسالها لفيديو مصور قصير.

مهرجان أسوان يطلب فيديو من دنيا لطمأنة جمهورها

وعبرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الأخيرة، بعد رحيل والدها وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، حيث ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دنيا سمير غانم، من خلال فيديو في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وكان من المقرر أن تُكرم فيه، لكنها اعتذرت عنه بسبب ظروفها وبقائها بجانب والدتها.

وأوضحت «دنيا» في الفيديو، أنه منذ وفاة والدها وهي تسعى لتنفيذ وصيته التي أوصاها بها، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرًا خاصًا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

وافتتح حفل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، بجانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التلفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.