تراند الفن: رسميًا.. إعلان موعد قرعة مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد إقامة قرعة الموسم الجديد من مسابقة الليجا؛ استعدادًا لانطلاق الموسم ذاته في شهر أغسطس المقبل عقب انتهاء العطلة الصيفية المقامة في الأشهر الحالية.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: “نعلن أن يوم الأربعاء المقبل، سوف تقام قرعة الموسم الجديد من الليجا، التي ستبدأ في 13 أغسطس المقبل”.

يذكر أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز طلب خوض أول 3 مباريات له خارج ملعبه لإنهاء الأعمال اللازمة لملعب سنتياجو برنابيو الجديد، على أن يتم افتتاحه في 11 سبتمبر.

يذكر أن فريق أتلتيكو مدريد بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الليجا، وذلك برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف النسخة.

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