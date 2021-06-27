فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
شهدت قرية الطيبة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، واقعة تعد على سيدة وسحلها من قبل شخصين، ولذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من سيدة في العقد الرابع من عمرها، ربة منزل، مقيمة بقرية الطيبة التابعة لدائرة المركز، واتهمت شخصين بالتعدي عليها وسحلها في الأرض وتجريدها من ملابسها.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلافات بين السيدة وجارتها فقامت بتحريض أبنائها وتعدوا على السيدة أثناء مرورها من أمام منزلهم، وتسبب ذلك في حدوث كدمات متفرقة بالجسم، وجار البحث عن المتهمين.
وحرر عن ذلك المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سحل وتعرية سيدة من قِبل شخصين في شوارع الدقهلية.. والأمن: جار البحث عن المتهمين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.