تراند الفن: سحل وتعرية سيدة من قِبل شخصين في شوارع الدقهلية.. والأمن: جار البحث عن المتهمين (فيديو)

شهدت قرية الطيبة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، واقعة تعد على سيدة وسحلها من قبل شخصين، ولذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من سيدة في العقد الرابع من عمرها، ربة منزل، مقيمة بقرية الطيبة التابعة لدائرة المركز، واتهمت شخصين بالتعدي عليها وسحلها في الأرض وتجريدها من ملابسها.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلافات بين السيدة وجارتها فقامت بتحريض أبنائها وتعدوا على السيدة أثناء مرورها من أمام منزلهم، وتسبب ذلك في حدوث كدمات متفرقة بالجسم، وجار البحث عن المتهمين.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.