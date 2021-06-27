تراند الفن: حملة مكبرة تقضي على 28 كلبا ضالا بعد عقر 23 طفلا في الفيوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - شنت الوحدة المحلية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة مراد مسعود، اليوم، حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة شؤون البيئة؛ للقضاء على الكلاب المسعورة والضالة.

وقضت الحملة على 28 كلبًا في عدد من القرى بنطاق مركز أبشواي، وتم نقلهم للمدفن الصحي بقارون، بعدما عقرت الكلاب الضالة 23 طفلًا وطفلة وأصابتهم في مناطق متفرقة بالجسد، منها إصابات خطيرة بالوجه، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبشواي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحويل الحالات الخطرة إلى مستشفى الفيوم العام.

قتل الكلاب الضالة بعدما عقرت 23 طفلًا بأبشواي

وقال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بالفيوم، إنه فور علمه بوجود كلاب مسعورة عقرت 23 طفلًا وطفلة في قرى «أبو شنب، العلوية، كاسح حسن، وقصر منصور»، وجه إدارة شؤون البيئة، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بأبشواي، بالتحرك فورًا والقضاء على الكلاب الضالة.

قتل 28 كلبًا ضالًا ودفنهم بمدفن قارون الصحي

وأشار رئيس المدينة، إلى قتل 28 كلبًا ضالًا في قرى وعزب مجاورة، وأسفرت عن قتل 8 كلاب ضالة بالوحدة المحلية بأبو شنب، و20 كلبًا ضالًا بعزب «صميدة صالح، العرب، العلوية، والستين» بالوحدة المحلية بالخالدية، مُشيراً إلى أنه جرى نقلهم ودفنهم بالمدفن الصحي بالريان.

رؤساء الوحدات المحلية يطمأنون على الأطفال

وأكد أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمرور والاطمئنان على الأطفال المصابين، والتأكد من تلقيهم المصل الخاص ضد الكلاب، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمستشفتي أبشواي المركزي والفيوم العام، موضحًا أن أعمال حملة القضاء على الكلاب الضالة مستمرة في قرى مركز أبشواي حتى القضاء على الكلاب المسعورة حفاظًا على سلامة الأطفال والمواطنين.

كلاب مسعورة تعقر 23 طفلاً وطفلة في 4 قرى

كانت قد عقرت كلاب مسعورة، مساء أمس، 23 طفلًا وطفلة، من 4 قرى بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات حتى 14 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقيهم الإسعافات اللازمة حيال ذلك.

وخرج معظم الأطفال من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وحصولهم على المصل، فيما تم تحويل الحالات الخطيرة التي أصيبت في الوجه إلى مستشفى الفيوم العام.