تراند الفن: يُعد الأول من نوعه.. شاهد: اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني عن اكتشاف اجزاء من بقايا حوت منقرض منذ ٣٧ مليون سنة شمال المملكة العربية السعودية . وأوضح بأن هذا الاكتشاف الأحفوري التاريخي والهام يعود لعصر الأيوسين الاعلى ويُعد الأول من نوعه في السعودية ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم والتي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة. وبين بأن فريق متخصص من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات و الحديثة للاستدلال و التعرف على انواع الاحافير البحرية و بيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل ٣٧ مليون سنة.

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