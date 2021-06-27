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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في السلطنة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة، أن 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة ارتفع إلى 489 شخصا، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورنا في سلطنة عمان منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دولة خليجية تسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات والوفيات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.