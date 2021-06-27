تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15حالة وفاة ، و 1252 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 483221 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 464256 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7775 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :