تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. وصفقة خاصة على سهم شركة بأكثر من 356 مليون ريال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 10967 نقطة (+ 47 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.3 مليار ريال، وسجل مؤشر السوق أعلى مستوى له اليوم عند 10990 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى أعلاه.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و “معادن” و”أسمنت اليمامة” و”كيان السعودية” و”بترورابغ” و”أسمنت العربية”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و4 %،وتصدر سهما “مبكو” و”أسترا” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وارتفع سهم “أسمنت تبوك” بأكثر من 8% عند 24.46 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 سنوات، بتداولات نشطة على السهم بلغت نحو 9.2 مليون سهم هي الأعلى منذ يناير 2021.

وسجلت أسهم “اليمامة للحديد” و”عطاء التعليمية” و”الوطنية للتعليم” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، في المقابل، أغلق سهم “بوبا العربية” عند 128.60 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 3.4 ريال للسهم عن عام 2020.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، سجل صندوق “سدكو كابيتال ريت” أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 11.56 ريال (+ 1 %)، وكان الصندوق قد أعلن عن توزيعات على مالكي الوحدات بواقع 0.1525 ريال للسهم.

وتمت، اليوم الأحد، صفقة خاصة في السوق السعودي على “زين السعودية” بنحو 26.8 مليون سهم، وبقيمة بلغت 356.9 مليون ريال.