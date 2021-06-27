تراند الفن: اكتشاف تاريخي لبقايا «حوت منقرض» قبل ٣٧ مليون سنة شمال المملكة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت تواصل 11 زيارة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشاف بقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة في منطقة الجوف شمال غرب المملكة.

ووصف الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبد الله الشمراني، الاكتشاف بالتاريخي والفريد من نوعه عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للهيئة على تويتر، موضحا أن البقايا المكتشفة تعود لحوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة.

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