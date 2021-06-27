فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
صرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، منذ قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيلتقي في بغداد مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.
يأتي ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للعاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ 30 عامًا.
الجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي، أكد قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية، وتقدير مصر حكومة وشعبا للعراق، ودوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة وممتدة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي العاهل الأردني على هامش زيارة بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.