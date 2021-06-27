تراند الفن: متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي العاهل الأردني على هامش زيارة بغداد

صرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، منذ قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيلتقي في بغداد مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

يأتي ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للعاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ 30 عامًا.

الجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي، أكد قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية، وتقدير مصر حكومة وشعبا للعراق، ودوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة وممتدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.