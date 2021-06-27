تراند الفن: شاهد: أعداد المصابين والمتعافين من كورونا في بعض مدن المملكة

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (183)، جدة (165)، مكة (90)، الطائف (55)، الدمام (47)، الخرج (40)، أبها (31)، خميس مشيط (31)، بللسمر (29) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (173)، جدة (168)، مكة (119)، الطائف (58)، الدمام (43) ، ينبع (39) ، خميس مشيط (30)، الهفوف (25) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد ، عن تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15حالة وفاة ، و 1252 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 483221 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 464256 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7775 حالة وفاة .