تراند الفن: الأرصاد: طقس اليوم لطيف ليلا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على باقى الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أن الطقس ليلًا يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان من هيئة الأرصاد لدرجة الحرارة وسرعة الرياح الآن:

القاهرة 37 درجة سرعة الرياح 9 عقدة.

الإسكندرية 31 درجة سرعة الرياح 10 عقدة.

مطروح 31 درجة سرعة الرياح 14 عقدة.

بورسعيد 32 درجة سرعة الرياح 5 عقدة.

الأقصر 40 درجة سرعة الرياح 3 عقدة.

أسيوط 37 درجة سرعة الرياح 15 عقدة.

الغردقة 38 درجة سرعة الرياح 16عقدة.

شرم الشيخ 37 درجةسرعة الرياح 12 عقدة.

مرسى علم 35 درجة سرعة الرياح 14 عقدة.

الطور 32 درجة سرعة الرياح 22 عقدة.