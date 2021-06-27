فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - قررت وزارة الأوقاف إحالة نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ علاء الدين، إمام وخطيب ومدرس ثالث بالمديرية، إلى باحث دعوة.
وجاء القرار بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، التي أفادت أن طلب تحويله إلى باحث دعوة من مقتضيات العمل ولصالح الدعوة.
كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الموافقة على إحالة علاء الدين محمد حسين يعقوب من إمام وخطيب ومدرس بالمستوى الوظيفي “الثالثة”، بمديرية أوقاف الجيزة، للعمل بوظيفة باحث دعوة بالمديرية، وذلك لمدة عام اعتبارا من 2021/6/27.
سبق أن تقدم المحامي الدكتور هاني سامح ببلاغ، إلى النائب العام حمل رقم عرائض 79984 ضد محمد حسين يعقوب ومديري حساباته على قناة اليوتيوب ومواقع الإنترنت.
وكان سمير صبري، المحامي بالنقض، تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، لإدراج الشيخ محمد حسين يعقوب، على قوائم الكيانات الإرهابية ومنعه من مغادرة البلاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الأوقاف” تحيل نجل محمد حسين يعقوب إلى باحث دعوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.