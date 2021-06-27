تراند الفن: “الأوقاف” تحيل نجل محمد حسين يعقوب إلى باحث دعوة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - قررت وزارة الأوقاف إحالة نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ علاء الدين، إمام وخطيب ومدرس ثالث بالمديرية، إلى باحث دعوة.

وجاء القرار بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، التي أفادت أن طلب تحويله إلى باحث دعوة من مقتضيات العمل ولصالح الدعوة.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الموافقة على إحالة علاء الدين محمد حسين يعقوب من إمام وخطيب ومدرس بالمستوى الوظيفي “الثالثة”، بمديرية أوقاف الجيزة، للعمل بوظيفة باحث دعوة بالمديرية، وذلك لمدة عام اعتبارا من 2021/6/27.

سبق أن تقدم المحامي الدكتور هاني سامح ببلاغ، إلى النائب العام حمل رقم عرائض 79984 ضد محمد حسين يعقوب ومديري حساباته على قناة اليوتيوب ومواقع الإنترنت.

وكان سمير صبري، المحامي بالنقض، تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، لإدراج الشيخ محمد حسين يعقوب، على قوائم الكيانات الإرهابية ومنعه من مغادرة البلاد.