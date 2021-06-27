فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، بدائرة مركزي كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لفتح الطريق الزراعي بعد توقفه بسبب الحادثين.
بلاغ للجهات الأمنية في حادث أبو حمص
كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بيم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي أمام كوبري أبو حمص اتجاه إسكندرية.
وانتقل ضباط مركز شرطة أبو حمص، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين مصرع 4 أشخاص، وقالت مصادر طبية إن المتوفين هم؛ «طه.ع.خ» 55 عامًا، «نشوى.س.ع» 34 عامًا، «محمد.ع.ع» 55 عامًا، وسيدة مجهولة الهوية.
فيما أصيب 8 أخرون وهم؛ «عصام.م.ح» 55 عامًا، «سامح.ع.ر» 6 سنوات، «مي.إ.أ» 26 عامًا، «مروة.ع.أ» 37 عامًا، «سمية.ن.ح» 42 عامًا، «رضا.إ.ا» 40 عامًا، «معاذ.إ.ا» 8 سنوات، و«فارس.س.ع» 23 عامًا.
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بكفر الدوار
وشهد مركز كفر الدوار، حادث آخر أصيب فيه 9 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص وأخري نقل ثقيل، بطريق “القاهرة- الإسكندرية” الزراعي، أمام شركة الكهرباء جنوب كفر الدوار.
وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار المركزي، وجميعهم خضعوا للعلاج الطبي اللازم، وقالت مصادر طبية، أن 6 مصابين غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، فيما يخضع الآخرين للعلاج والإسعافات اللازمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.