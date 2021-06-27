تراند الفن: “حماة الوطن”: القيادة السياسية تعيد رسم الملف الخارجي لاستعادة قوة مصر

ثمن حزب حماة الوطن، الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، كما أنها تأتي في مرحلة هامة تمر بها الأمة العربية.

وأكد حزب حماة الوطن، أن المشاركة في قمة بغداد للتعاون الثلاثي “مصر والأردن والعراق” خطوة مهمة في تعزيز العلاقات، وتوحيد جهود الدول الثلاث في العديد من المجالات، خاصة في الشأنين الاقتصادي والسياسي؛ ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمعهم على مختلف المستويات.

ويوضح الحزب أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، تأتي استكمالا لما تحقق في القمم السابقة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار دعم العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط”.

ويشير الحزب إلى أنه في ظل القيادة السياسية تعيد رسم الملف الخارجي بأكمله، واستعادة قوة مصر وريادتها على المستوى الخارجي عربيًا وإفريقيا ودوليًا.