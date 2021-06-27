فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
ثمن حزب حماة الوطن، الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، كما أنها تأتي في مرحلة هامة تمر بها الأمة العربية.
وأكد حزب حماة الوطن، أن المشاركة في قمة بغداد للتعاون الثلاثي “مصر والأردن والعراق” خطوة مهمة في تعزيز العلاقات، وتوحيد جهود الدول الثلاث في العديد من المجالات، خاصة في الشأنين الاقتصادي والسياسي؛ ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمعهم على مختلف المستويات.
ويوضح الحزب أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، تأتي استكمالا لما تحقق في القمم السابقة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار دعم العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط”.
ويشير الحزب إلى أنه في ظل القيادة السياسية تعيد رسم الملف الخارجي بأكمله، واستعادة قوة مصر وريادتها على المستوى الخارجي عربيًا وإفريقيا ودوليًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “حماة الوطن”: القيادة السياسية تعيد رسم الملف الخارجي لاستعادة قوة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.