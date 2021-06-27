فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القصر الحكومي ببغداد، بطريقة غير تقليدية لم تعهد خلال الاستقبالات الرسمية. وعزفت فرقة عراقية الموسيقى خلال دخول الكاظمي والسيسي إلى القصر الحكومي، حيث ظهرت مجموعة أخرى تؤدي رقصة الدبكة العراقية. فيما التقطت صور من طائرة عراقية، اليوم الأحد، طائرات حربية تابعة للجيش العراقي، وهي ترافق طائرتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني. وأظهرت صور طائرات حربية عراقية كانت ترافق السيسي وعبد الله الثاني خلال دخولهما الأجواء العراقية لحضور القمة الثلاثية في بغداد.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210627-WA0127.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كيف استقبل “الكاظمي ” الرئيس “السيسي” في بغداد! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.