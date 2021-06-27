تراند الفن: الفائزة بجائزة المبدع الصغير: ورثت الشعر عن والدي وهو سبب نجاحي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - قالت لوجين علي نوفل، الفائزة بجائزة الشعر للمبدع الصغير 2021، إنها علمت بوجود تلك المسابقة التي تنظمها وزارة الثقافة، من خلال والدها، وقامت بالتقديم لها، ومن ثم نجحت في الالتحاق بالمسابقة ونجحت في الفوز بجائزة الشعر.

وأضافت «نوفل»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، على فضائية «DMC»، أنها سعت إلى تقليد والدها من خلال كتابة الشعر وإلقائه، بعدما تأثرت به كثيرا، لافتة إلى أنها بدأت كتابه الشعر وهي في عمر الثامنة وكتبت قصيدتين صغيرتين.

وأوضحت أنها حاليا في عمر العاشرة، ونجحت حتى الآن في كتابة ما يقارب الـ4 قصائد شعرية، وقامت بإلقاء عدد من القصائد التي كتبتها من قبل، خلال مداخلتها التليفونية، مشيرة إلى أن الشعر لديها وراثة عن والدها، ولديها حلم طويل في ذلك المجال، وتأمل في استكمال مسيرتها فيه.

وأطلقت وزارة الثقافة المصرية في نهاية فبراير الماضي، جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2021 للمبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة، وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وكانت الوزارة قد أعلنت تقسيم الجائزة إلى فئتين عمرييتين (من 5 إلى 12، ومن 12 إلى 18 سنة).

وتشمل جائزة المبدع الصغير ثلاث مجالات هي: أولا: الآداب، وثانيا في الفنون، أما ثالثا: الإبداع والابتكار، وتبلغ القيمة المالية لكل فرع من فروع الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

وجائزة المبدع هي الجائزة الخامسة التي تم استحداثها في جوائز الدولة بعد جوائز الدولة (التشجيعية، التفوق، والتقديرية، والنيل)، ويعتبر المجلس الأعلى للثقافة، هو الجهة المنوطة بـجائزة المبدع الصغير 2021.