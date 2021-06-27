فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: علق التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي، لأول مرة على الحالية الصحية للزعيم كيم جونغ أون، بعد أن فقد وزنه بشكل ملموس في الآونة الأخيرة. ونقلت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية مقابلة مع مواطن أعرب عن قلقه البالغ إزاء ظهور كيم “أنحف من الطبيعي” خلال الاجتماع العام الأخير لحزب العمال الحاكم. وقال المواطن الكوري إن رؤية فقدان كيم من وزن جسمه بشكل ملحوظ “تحطم قلوب الناس”، مشددًا على أن كل المواطنين يقولون إنهم بكوا بعد رؤيتهم تلك اللقطات. ولم يقدم التقرير التلفزيوني أي توضيحات بشأن سبب فقدان كيم جونغ أون وزنه بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، وفقًا لـ “رويترز”. والجدير بالذكر أن تقارير إخبارية أفادت بأن وزن كيم، الذي كان يقدر سابقًا بنحو 140 كيلو غرامًا، انخفض في الآونة الأخيرة، حسب تقييمات بعض المراقبين، بمقدار ما بين 10 و20 كيلو غرامًا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لأول مرة .. التلفزيون الكوري الشمالي يعلق على فقدان “كيم” لوزنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.