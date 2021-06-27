تراند الفن: صاحب مبادرة «مكتبة البرج»: «مكنتش متوقع رد فعل الجيران»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - قال مصطفى كمال، صاحب مبادرة «مكتبة البرج»، إن لديه شقة في أحد الأبراج السكنية، ولاحظ أن الجيرن في نفس البرج لا يعرفون بعضهم، فقام بإنشاء مكتبة في مدخل البرج حتى يقرب فيما بينهم، وطلب منهم استعارة الكتب للقراءة وإعادتها مرة أخرى، «المكتبة فرقت، ومكنتش متوقع رد فعل الجيران».

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يعيش في هذا البرج السكني منذ ما يقارب الـ10 أشهر، كما أنه يعشق القراءة منذ الصغر وكتب الكثير من المقالات في مجلة «سمير» وهو في عمر الطفولة، «الموضوع بالنسبة ليا حب شخصي، وحسيت بقيمته».

وأوضح «كمال» أنه يري بأن مثل تلك الفكرة وفي حال انتشارها ستساعد المواطنين في الإلمام بكثير من القضايا ويجعلهم أكثر إدراكا ووعيا، ومع الوقت سيكون هناك قبولا لتطبيق مثل تلك الأفكار الغريبة، «أي بذرة إيجابية بتبذر بيكون ليها مردود حتى لو مشوفناش الأثر ده دلوقتي، لكن لازم يحصل».

وأكد صاحب مبادرة «مكتبة البرج» أنه لم يطلب من الجيران وضع كتاب مكان كتاب أخر حتى لا يأخذوا الأمر بسخرية، ولكنه هو من تبرع وقام بشراء المكتبة والكتب وقام بوضعها ملك أيديهم حتى يستعيروها ويقرأوا ويتواصلوا فيما بينهم، «احنا ممكن ننزل نتفرج ونشتري كتير، ولكن عند التسوق الثقافي فيه كسل كبير جدا».