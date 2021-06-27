تراند الفن: حزب الوفد يوافق على مشروع تغليظ عقوبة التحرش

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، موافقة الحزب على مشروع قانون التحرش. وقال إنه نظرًا لتفاقم خطورة التحرش الجنسي كظاهرة لها وقعها السيء ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها. وأضاف رئيس الوفد في تصريحات صحفية اليوم، “أنه نظرًا لأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع من التشريع العقابي من تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم”.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ “أنه نظرا لأن هناك مشروع مقدم من البرلمان بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش فإن حزب الوفد يعلن بعد إطلاعه على مسودة المشروع الموافقة عليه”.

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