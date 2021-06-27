تراند الفن: رغم دعمه للمثلية.. “يويفا” يحظر أعلام وملابس قوس قزح في مباراة هولندا والتشيك

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، حظر ارتداء أي ملابس أو أعلام تحتوي على ألون قوس قزح في منطقة المشجعين، خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام محلية في بودابست بالمجر بأن الأمن صادر بعض من أعلام قوس قزح، من المشجعين الهولنديين بناءً على طلب الاتحاد الأوروبي.

ويسمح يويفا، بتواجد الأعلام التي تحمل ألوان المنتخبان فقط، خلال مباراة الفريقين المنتظرة في دور الـ16، والتي يستعد الفائز منها لمواجهة منتخب الدنمارك الذي تخطى عقبة ويلز أمس.

وستقام المباراة بين منتخبي هولندا والتشيك في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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