فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، حظر ارتداء أي ملابس أو أعلام تحتوي على ألون قوس قزح في منطقة المشجعين، خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.
وكشفت تقارير لوسائل إعلام محلية في بودابست بالمجر بأن الأمن صادر بعض من أعلام قوس قزح، من المشجعين الهولنديين بناءً على طلب الاتحاد الأوروبي.
ويسمح يويفا، بتواجد الأعلام التي تحمل ألوان المنتخبان فقط، خلال مباراة الفريقين المنتظرة في دور الـ16، والتي يستعد الفائز منها لمواجهة منتخب الدنمارك الذي تخطى عقبة ويلز أمس.
وستقام المباراة بين منتخبي هولندا والتشيك في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رغم دعمه للمثلية.. “يويفا” يحظر أعلام وملابس قوس قزح في مباراة هولندا والتشيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.