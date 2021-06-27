تراند الفن: رئيس جامعة سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تنفيذ 61 وحدة “بيوجاز منزلي” بالمحافظة

شهد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حفل توقيع بروتوكول تعاون، بين بنك الكويت الوطني ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، لتنفيذ عدد 61 وحدة إنتاج “بيوجاز منزلي” بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ياسر عبد القدوس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان رئيس قطاع وزارة التضامن، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة ووعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.وذلك بمقر الوزارة ببيت القاهرة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للإدارة الآمنة للمخلفات الصلبة، ويساهم في تحقيق رؤية الحكومة المصرية في مبادرة تحسين المناخ وتقليل الانبعاثات الضارة، ويعد المشروع نموذج للربط بين المؤسسات الحكومية والقطاع المدني والجامعة للاستفادة من كوادرها البحثية والطلابية، مشيدة بدور جامعة سوهاج في المبادرات المجتمعية.

ومن جانبه قال الدكتور احمد عزيز أن المشروع سيتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تنفذ في 188 قرية بمحافظة سوهاج، موضحًا أن الجامعة ستكون المستشار التنفيذي للمشروع، وسيتم تنفيذ عدد 3 وحدات نموذجية بمزارع الثروة الحيوانية بالجامعة منها وحدتين ثابتين بحجم 6 متر مكعب، بطاقة 300 كجم مخلفات في اليوم، ووحدة متحركة بطاقة 3متر مكعب لإعادة استخدام المخلفات العضوية الناتجة من المدن الجامعية وكافتريات الجامعة، على أن تكون هذه الوحدات نقطة انطلاق المشروع بسوهاج، وتساهم في تدريب الطلاب ومؤسسات المجتمع المدني والمزارعين.