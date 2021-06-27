تراند الفن: الأردن والعراق يؤكدان دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، البيان الختامي لقمة بغداد التي جمعت الرؤساء الثلاثة اليوم الأحد.

وخلال البيان أكد الرؤساء الثلاثة دعم قادة العراق والأردن لمواقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، إلى جانب تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة.

كما أكد البيان الختامي للدول الثلاثة على التنسيق المصري الأردني العراقي بشأن القضايا الإقليمية والدولية واستقرار المنطقة.

وخلال القمة التي جمعتهم اليوم في العاصمة العراقية بغداد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لمصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، على الاستضافة الكريمة، وللملك عبد الله بن حسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المشاركة في قمة بغداد.

وقال الرئيس السيسي، “إن قمة بغداد تعتبر تاريخية التي تحتضنها العراق، حيث تأتي استكمالًا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعيًا نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلًا عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي”.