تراند الفن: شباب بالبحيرة يطالبون بـمجلس قومي للرجل»: «عاوزين حقوقنا زي المرأة»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أعلن مجموعة شباب بالبحيرة، تدشين مجلس قومي لحقوق الرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة، كنواة لتصحيح مفاهيم خاطئة عن الرجل، وردًا على طلبات بعض السيدات بشأن حفظ حقوقهن الزوجية، وقانون يمنح المطلقة نصف ثروة الرجل، بجانب مطالبات نسائية أخرى بالمساواة في كل شيء.

إعلان تدشين مجلس قومي لحقوق الرجل

كانت البداية من حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعلن عن تدشين مجلس قومي لحقوق الرجل، عن طريق هيثم السيد عبد العزيز، محام، فتفاعل المؤيدون للفكرة للبحث عن سبل تنفيذها، وعلى الرغم من غرابة الفكرة إلا أنها لاقت تعاطفًا من الجرال، وهو ما أعطى لها القوة عبر السوشيال ميديا.

ويقول هيثم عبد العزيز، صاحب الفكرة، لـ«الوطن»: «الرجل المصري له طباع خاصة تستوجب النظر إليه بفخر وإعجاب، حيث إنه أكثر الرجال في العالم يحفظ حقوق المرأة ويضحي من أجل استقرار زوجته، وما نسمع عنه من مشاكل وخلافات زوجية ونزاع بين الرجل والمرأة، لا يمثل 1% من أعداد الرجال الموجودين في مصر، وفي المقابل تجد سيدات يفتعلن المشاكل والخصومات مع الرجال، ويجب أن نضعهن في الاعتبار مقارنة بالرجل».

وأضاف عبد العزيز: «لاقت الفكرة قبول الكثير من أبناء محافظة البحيرة، وهو ما شجعني إلى الانتقال إلى مرحلة الجدية، حيث أجمع الآن ردود أفعال المؤيدين، ونبحث عن مظلة قانونية تتماشى مع الدستور المصري لتنفيذ ذلك الأمر، وأزعم أن المجلس المزمع تدشينه سيلاقي إقبالًا كثيرًا من الرجال، فإذا كانت هناك عناصر نسائية مظلومة من بعض الرجال، فهناك أيضا رجال يعانون من طباع وكيد بعض السيدات».