فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أعلن مجموعة شباب بالبحيرة، تدشين مجلس قومي لحقوق الرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة، كنواة لتصحيح مفاهيم خاطئة عن الرجل، وردًا على طلبات بعض السيدات بشأن حفظ حقوقهن الزوجية، وقانون يمنح المطلقة نصف ثروة الرجل، بجانب مطالبات نسائية أخرى بالمساواة في كل شيء.
إعلان تدشين مجلس قومي لحقوق الرجل
كانت البداية من حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعلن عن تدشين مجلس قومي لحقوق الرجل، عن طريق هيثم السيد عبد العزيز، محام، فتفاعل المؤيدون للفكرة للبحث عن سبل تنفيذها، وعلى الرغم من غرابة الفكرة إلا أنها لاقت تعاطفًا من الجرال، وهو ما أعطى لها القوة عبر السوشيال ميديا.
ويقول هيثم عبد العزيز، صاحب الفكرة، لـ«الوطن»: «الرجل المصري له طباع خاصة تستوجب النظر إليه بفخر وإعجاب، حيث إنه أكثر الرجال في العالم يحفظ حقوق المرأة ويضحي من أجل استقرار زوجته، وما نسمع عنه من مشاكل وخلافات زوجية ونزاع بين الرجل والمرأة، لا يمثل 1% من أعداد الرجال الموجودين في مصر، وفي المقابل تجد سيدات يفتعلن المشاكل والخصومات مع الرجال، ويجب أن نضعهن في الاعتبار مقارنة بالرجل».
وأضاف عبد العزيز: «لاقت الفكرة قبول الكثير من أبناء محافظة البحيرة، وهو ما شجعني إلى الانتقال إلى مرحلة الجدية، حيث أجمع الآن ردود أفعال المؤيدين، ونبحث عن مظلة قانونية تتماشى مع الدستور المصري لتنفيذ ذلك الأمر، وأزعم أن المجلس المزمع تدشينه سيلاقي إقبالًا كثيرًا من الرجال، فإذا كانت هناك عناصر نسائية مظلومة من بعض الرجال، فهناك أيضا رجال يعانون من طباع وكيد بعض السيدات».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شباب بالبحيرة يطالبون بـمجلس قومي للرجل»: «عاوزين حقوقنا زي المرأة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.