تراند الفن: تعرف على أسباب «انتفاخ العينين» بعد الاستيقاظ من النوم وطرق التخلص منه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - ويشير الأخصائي، إلى وجود قطرات لترطيب العينين تساعد فعلًا في علاج ما يسمى بمتلازمة العين الجافة، ويمكن استخدامها 3-4 مرات في اليوم.

ويضيف، وهناك وصفة شعبية، تتضمن وضع شرائح الخيار على الأماكن المنتفخة من العين، كما توجد كريمات تستخدم بنجاح في التخلص من انتفاخ العينين.

ويوضح الأخصائي، إلى أن السبب قد يكون مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى، وفقًا لموقع “Russia Today”.

وقد يحصل الانتفاخ نتيجة إفراط الشخص في تناول أطعمة ومشروبات معينة في اليوم الماضي، أو بسبب العدسات اللاصقة، أو الإفراط في استهلاك الملح، أو قد يكون بسبب الحساسية أو مشكلات في الجيوب الأنفية أو الزكام.

والسبب الآخر غير المتوقع- جفاف الجسم، فالناس الذين يعيشون في المناطق ذات المناخ الجاف، عليهم شرب الكثير من الماء.

ويقول: “إذا كان الانتفاخ يتكرر، فيجب التخلي عن استخدام الملح”.

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