تراند الفن: “السياحة” تتسلم المسودة الأولى من الاستراتيجية الإعلامية للترويج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في نهاية العام الجاري.

وشارك في حضور الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى مسئولي التحالف في إنجلترا، أمريكا، كندا، وألمانيا.

وقام مسئولو التحالف، خلال الاجتماع، بتسليم المسودة الأولى لهذه الاستراتيجية التي استغرق إعدادها نحو 6 أشهر، والتي تضم أكثر من 700 صفحة مُوزعة على 7 أجزاء لمناقشتها، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مُختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، كما قام التحالف بعمل استمارات استبيان، وتم توزيعها على أكثر من 12 ألف سائح من مُختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين.

وشملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مُستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ومُقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب مُعالجتها والعمل على تحسينها.

وتضمنت مرحلة إعداد الدراسة، عقد لقاءات مع أكثر من 50 وزير ومسئول حكومي في مصر، الاتحاد المصري للغرف السياحية، بعض كبار المستثمرين، الخبراء السياحيين، عدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وانتهت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف، من مراجعة المسودة قبل عرضها في هذا الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على بعض الملاحظات التي يجب على التحالف استيفائها، تمهيدًا لعقد اجتماع آخر مع مسئولي التحالف خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة الخطوات التالية.