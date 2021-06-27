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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت الوطن 16 زيارة
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق معسكرات الشرطة بصلاح سالم ومدينة البعوث ومنطقة العباسية ومنطقة الظاهر، بالإضافة إلى ضعفها بباب الشعرية والجمالية، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأربعاء.
وأكدت الشركة أن ذلك يأتي، نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر 1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكي بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.
وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأكدت على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الثلاثاء.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.