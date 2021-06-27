تراند الفن: الثلاثاء.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق معسكرات الشرطة بصلاح سالم ومدينة البعوث ومنطقة العباسية ومنطقة الظاهر، بالإضافة إلى ضعفها بباب الشعرية والجمالية، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأربعاء.

وأكدت الشركة أن ذلك يأتي، نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر 1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكي بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأكدت على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.