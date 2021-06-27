تراند الفن: دي ليخت يسجل رقمًا تاريخيًّا رفقة هولندا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
سجّل ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب هولندا، رقما قياسيًا، بظهوره في مُواجهة التشيك، والتي سنتطلق بعد قليل، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.
وأصبح دي لخيت، أصغر لاعب في تاريخ هولندا بواقع 21 سنة و319 يومًا، يصل إلى 30 مباراة مع منتخب هولند، مُحطمًا رقم راين بابل 22 سنة و54 يومًا.
وأعلن فرانك دي بور، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي لمواجهة التشيك، والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: مارتن ستكلنبيرج
الدفاع: بيلند – دي ليخت – دي فري
الوسط: دومفريس – فان إنهولت – دي يونج – دي برون – فينالدوم
الهجوم: مالين – ديباي
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دي ليخت يسجل رقمًا تاريخيًّا رفقة هولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.