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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد اذاعة القرآن الكريم الكويت في المقال التالي
يبحث العديد من الاشخاص عن تردد اذاعة القرآن الكريم الكويت ، فلقد تم إنشاء إذاعة القرآن الكريم من الخمسينات فإنها تعتبر من أقدم الإذاعات في الكويت، ولقد حازت على شهرة كبيرة في مختلف الدول العربية لا يقتصر الأمر على الكويت فقط، ومن أكثر ما يميزها أنها تقوم بعرض البرامج المميز، وذلك بالاعتماد على المذيعين ذا الكفاءة العالية، وفي نفس الوقت فإنه يتم عرض العديد من الموضوعات المختلفة والتي تهم المسلمين.
تردد اذاعة القرآن الكريم الكويت
يمكن الآن الاستماع إلى القرآن الكريم من خلال اذاعة القرآن الكريم الكويت، ويتم هذا من خلال التردد الآتي:
- تردد اذاعة القرآن الكريم الأساسي 98.9 FM.
- اذاعة القرآن الكريم الكويت الفرعي 64.5 AM.
تردد اذاعة القرآن الكريم على النايل سات
إن الاذاعة متاحة على قمر النايل سات حتى يمكن الاستمتاع بمشاهدتها في أي وقت، ويمكن تنزيل القناة من خلال التردد الآتي:
|تردد الاذاعة
|11055
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز
|27500
تردد اذاعة القرآن الكريم على العرب سات
يمكن الاستمتاع بالقراءة من خلال تنزيل القناة على العرب سات، وذلك لأنه أصبح من المتاح أن يتم الاستمتاع بمشاهدة القناة على القمر، ويتم هذا من خلال البيانات الآتية:
|تردد القناة
|12623
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز
|27500
ما هي البرامج المذاعة على اذاعة القرآن الكريم الكويت
يتم عرض العديد من البرامج المختلفة والمفيدة إلى كل مسلم ومسلمة، ومن ضمن هذه البرامج ما يلي:
واحة الإيمان
كذلك فإن له اسم آخر يطلق عليه وهو واحة المستمعمين، وما يميز هذا البرنامج أنه متنوع، بالنسبة إلى مواعيد طرح البرنامج فإنه ليوم واحد في الأسبوع، ويعمل على تقديم هذا البرنامج كلًا من علي حسين ومحمد عبدالله العوضي.
تباشير الصباح
في هذا البرنامج يتم التحدث على مواضيع متنوعة، وجزء من البرنامج يتم استضافة أحد المشايخ، أو أحد رجال العلم، ويعمل على تقديم هذا البرنامج كلًا من إبراهيم الكفيف العجمي والذي يقدمه مع بو عمر.
طريق الإيمان
يعتبر من أهم البرامج على الاذاعة وهو برنامج حواري، وفي معظم الأحيان يتم مناقشة مواضيع أجتماعية وذلك من قبل المذيع مع فضيلة الشيخ محمد رشيد العويد.
بهذا نكون عرضنا لكم تردد اذاعة القرآن الكريم بالكويت حتى يمكن الاستمتاع بمختلف البرامج التي يتم طرحها على الإذاعة.
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