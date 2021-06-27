تراند الفن: كيف أسهم مشروع دولي في حماية النسر المصري؟ (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أثارت رؤية طائر الرَخمة المصري أو ما يعرف بالنسر المصري، في جزر سيلي بالمملكة المتحدة، صدى كبيرًا، خاصة أن هذه هي المرة الأولى له بعد نحو 150 عامًا شوهد فيها، وهو ما بث الأمل في نفوس مراقبي النسور والمُهتمين بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي حول العالم.

وصنّف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة طائر “النسر المصري” كنوع مُهدد بالانقراض، وأضافته على القائمة الحمراء، حيث تُقدر أعداده حول العالم ما بين 21 ألف إلى 67 ألف، مع انحدار ثابت لتعدادها؛ لذلك يخضع للحماية من معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (CITES) واتفاقيات برن وبون العالمية.

النسر المصري على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض

ونُسب طائر الرَخمَة أو النسر إلى مصر، لأنه مرسوم بدقة ووضوح كبيرين على جُدران المعابد المصرية وفي البرديات، كما مثّل أول حرف من حروف الأبجدية القديمة، لذا أطلق عليه العلماء هذا الاسم.

وقال خالد نوبي، مسؤول برامج حماية الطبيعة بالجمعية المصرية، إن طيور النسر المصري تعرضت إلى تناقص كبير في أعدادها حول العالم، لذلك أحدث ظهوره في بريطانيا مؤخرًا صدى واسعًا.

وأكد نوبي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″ أن النسر المصري يتكاثر في مناطق جنوب أوروبا وبالتحديد في إسبانيا وشمال إيطاليا، وأن بريطانيا من أكثر الدول على مُستوى العالم اهتمامًا بالطيور، ومن أهمها في مجال حمايتها.

طائر الرخمَة المصري- المصدر unsplash

وشرح مسؤول برامج حماية الطبيعة بالجمعية المصرية، تفاصيل مشروع صون مسار هجرة النسر المصري، الذي لفت الأنظار إلى جهوده بعد الظهور المفاجئ للرَخْمَة في جزر سيلي بالمملكة المتحدة.

وأوضح أن مشروع صون مسار هجرة النسر المصري كان مقترحًا مقدمًا من مؤسسة Bird Life كبرى المؤسسات العاملة في حماية الحياة البرية في العالم، وتتواجد في 122 دولة، والجمعية هي الشريك والممثل الوحيد لها في مصر.

وقدّم الشريك البلغاري لمؤسسة Bird Life مُقترحًا لحماية طيور النسر المصري؛ نظرًا لتكاثرها هناك، بعدما راقبوا هذا الطائر، وعملوا على رصده ودراسته وتحليل ردود فعله بدقة في إطار محلي.

وأكد نوبي أن الطيور لا تُحمى بجهود دولة واحدة، فلا بد من تضافر الجهود لصون مسار هجرة الطيور، خاصة الأنواع التي تُواجه خطر الانقراض، مشيرا إلى أن ظهور النسر المصري يعد مؤشرًا أن أعداده تزدهر بفضل المشروع.

وحسب تصريحات مسؤول برامج الحماية بالجمعية المصرية لحماية الطبيعة، فإنه يُقيم في مصر ثلاثة أنواع من النسور جميعها مُهددة بخطر الانقراض، وهم النسر المصري Egyptian Vulture، النسر الملتحي Bearded Vulture، ونسر الأذون Lappet Faced Vulture، بالإضافة إلى طائر القمري المُهدد بالانقراض أيضًا؛ بسبب الصيد الجائر عليه، حيث يستهدفه الصيادون دون غيره، ويُسمى بالإنجليزية Turtle Dove.