تراند الفن: «المليون ونصف فدان»: الزراعة تحولت لبديل استثماري قوى بتوجيهات الرئيس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الزراعي، فذكر أن القطاع الزراعي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية وكذلك الدولة المصرية، التي تحاول بقدر المستطاع أن تجعل القطاع الزراعي بديلًا استثماريًا أفضل لكل من يريد الحصول على عائد، وذلك من خلال استغلال كل الموارد والإمكانات المتاحة للقطاع التي توفرها الدولة المصرية بشكل أفضل.

وأضاف «زيدان»، خلال حواره في برنامج «البوصلة»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على استغلال الأراضي الزراعية بشكل أفضل، وتقديم نماذج استثمارية بأقل الإمكانات، وفي نفس الوقت تُحقق عائدا مرتفعا في أسرع وقت ممكن بأعلى ضمانات قانونية وضمانات مالية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن محافظة المنيا تُعد عاصمة مصر الزراعية الجديدة، كما أطلقت عليها هيئة تنمية الريف المصري.

وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إلى أن طقس محافظة المنيا يتمتع بأنه جاف وصالح للزراعة، والمساحة التي يتم العمل على زراعتها في المينا تتجاوز مليون إلا ربع فدان، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة وهو يضع محافظات الصعيد على رأس أولوياته خاصة محافظة المنيا، كونها أفقر المحافظات، سواء في الصعيد أو على مستوى الجمهورية، لذلك كان من أولويات الرئيس الاهتمام بالصعيد وإنشاء مشاريع به.

وأوضح أن الدولة تعمل على خلق فرص عمل استثمارية في محافظة المنيا، كما تم دعم المحافظة بشبكة طرق هامة للغاية، بحيث إن أي استثمار في المحافظة يكون متماشيا مع خطة التنمية الشاملة ويكون وفقًا للتشريعات الجديدة، فضلا عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص منطقة تجارية حرة عبارة عن ميناء جاف في محافظة المنيا، مردفًا أن نسبة ملوحة المياه في غرب المنيا 600 جزء في المليون.