تراند الفن: تصل لـ44 مئوية.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات حتى السبت

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، درجات الحرارة وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، حتى السبت المقبل. ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجة البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري حتى جنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة على البلاد، حتى السبت المقبل، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية، استمراراً لسلسة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وحالة الطقس والأرصاد على مدار الساعة. درجات الحرارة الاثنين 28 يونيو القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25. السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24. جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26. درجات الحرارة الثلاثاء 29 يونيو القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23. جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26. درجات الحرارة الأربعاء 30 يونيو القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22. جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26. درجات الحرارة الخميس 1 يوليو القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23. جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26. درجات الحرارة الجمعة 2 يوليو القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23. جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 25. درجات الحرارة السبت 3 يوليو القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23. جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 25.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تصل لـ44 مئوية.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات حتى السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.