تراند الفن: شاهد: زوجان يدخلان موسوعة جينيس بأكبر فارق طول في العالم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏42 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: دخل زوجان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر فارق طول في العالم، وهما جيمس و كلوي لوستد، من ويلز بالمملكة المتحدة. فيما كشف موقع موسوعة جينيس عبر “إنستجرام”، في فيديو عن فارق الطول الكبير بين الزوجين، حيث يبلغ طول الزوج جيمس 109.3 سنتيمتر، حيث بلغ طول الزوجة كلوي 166.1 سنتيمتر، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولا بمقدار 56.8 سنتيمتر. وقال الزوجان، إنهما لا يجيدون مشكلة مع فارق الطول بينهم، بل يعيشون حياة سعيدة، وحياتهم مليئة بالحب والاحترام.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/guinnessworldrecords_٢٠٢١٠٦٢٧_1.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.