فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عقد اجتماع مع سكان المدينة، يوم الأحد المقبل، لحل مشاكل السكان والرد على استفساراتهم.
وأضاف جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الاجتماع سيكون بحضور المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس الجهاز، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر يوليو المقبل، بدءً من الساعة 7 مساءً، بمبني الجهاز، لحل مشاكل السكان والرد على استفساراتهم.
وتابع، أنه تسهيلا لحل مشاكل السكان يرجى تسليم الشكاوى والمقترحات مسبقا حتى يتسنى عرض أكبر قدر من المشكلات وتحقيق أقصى استفادة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأحد المقبل.. جهاز “أسيوط الجديدة” يعقد اجتماعًا مع سكان المدينة لحل المشاكل والرد على الاستفسارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.