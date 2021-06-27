تراند الفن: الأحد المقبل.. جهاز “أسيوط الجديدة” يعقد اجتماعًا مع سكان المدينة لحل المشاكل والرد على الاستفسارات

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عقد اجتماع مع سكان المدينة، يوم الأحد المقبل، لحل مشاكل السكان والرد على استفساراتهم.

وأضاف جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الاجتماع سيكون بحضور المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس الجهاز، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر يوليو المقبل، بدءً من الساعة 7 مساءً، بمبني الجهاز، لحل مشاكل السكان والرد على استفساراتهم.

وتابع، أنه تسهيلا لحل مشاكل السكان يرجى تسليم الشكاوى والمقترحات مسبقا حتى يتسنى عرض أكبر قدر من المشكلات وتحقيق أقصى استفادة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.