تراند الفن: مصدر بالسكة الحديد يكشف تفاصيل حريق القطار الروسي بالبدرشين

أعلن مصدر بالسكة الحديد، توقف حركة القطارات بشكل جزئي، في الاتجاه الطالع والمتجه إلى محطة أسوان بعد تصاعد الأدخنة من العربة الخامسة من القطار الروسي خط “القاهرة – أسيوط”، وذلك فور خروجه من محطة الجيزة متوجهًا إلى محطة الواسطي.

وأوضح المصدر لـ“القاهرة 24”، أن الأدخنة تصاعدت نتيجة الضغط على لقم الفرامل ببواجلى العربة الخامسة، وذلك في أثناء مرور القطار من منطقة المرازيق التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وتم استدعاء أحد البرادين لتصريف العربة ومن ثم استئناف مسير حركة القطار.

في سياق متصل، أنقذ علي لطفي، قائد قطار الإسماعيلية، ومساعده عبد السلام أسامة، القطار الذي يحمل رقم 589 خط الإسكندرية- بورسعيد، قبل الاصطدام بجرار زراعي ومقطورتين علقت على السكة، في أثناء عبورها من منفذ غير مُعد للعبور.

ونجح قائد القطار ومساعده من إيقافه، باستخدام فرامل الخطر والرباط السريع، وتم إبلاغ المراقبة المركزية التابعة للمنطقة لاتخاذ اللازم.