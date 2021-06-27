فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلن مصدر بالسكة الحديد، توقف حركة القطارات بشكل جزئي، في الاتجاه الطالع والمتجه إلى محطة أسوان بعد تصاعد الأدخنة من العربة الخامسة من القطار الروسي خط “القاهرة – أسيوط”، وذلك فور خروجه من محطة الجيزة متوجهًا إلى محطة الواسطي.
وأوضح المصدر لـ“القاهرة 24”، أن الأدخنة تصاعدت نتيجة الضغط على لقم الفرامل ببواجلى العربة الخامسة، وذلك في أثناء مرور القطار من منطقة المرازيق التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وتم استدعاء أحد البرادين لتصريف العربة ومن ثم استئناف مسير حركة القطار.
في سياق متصل، أنقذ علي لطفي، قائد قطار الإسماعيلية، ومساعده عبد السلام أسامة، القطار الذي يحمل رقم 589 خط الإسكندرية- بورسعيد، قبل الاصطدام بجرار زراعي ومقطورتين علقت على السكة، في أثناء عبورها من منفذ غير مُعد للعبور.
ونجح قائد القطار ومساعده من إيقافه، باستخدام فرامل الخطر والرباط السريع، وتم إبلاغ المراقبة المركزية التابعة للمنطقة لاتخاذ اللازم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصدر بالسكة الحديد يكشف تفاصيل حريق القطار الروسي بالبدرشين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.