تراند الفن: بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن زيادة جديدة في نصيب الفرد لتمكين الأسر من البرامج التمويلية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن إجراء تعديل جديد في شروط تمويل الأسرة بحيث يكون نصيب الفرد 3000 ريال بدلاً من 2000 ريال. جاء ذلك بهدف تمكين الأسر من الاستفادة من البرامج التمويلية. وقال البنك عبر تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن شرط “نصيب الفرد” هو ما يتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته، ومثالاً على ذلك: في حال كان دخل الأسرة الشهري 12 ألف ريالاً وعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، فإن نصيب كل واحد منهم 3000 ريال، وبذلك تكون الأسرة مؤهلة للحصول على التمويل.

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