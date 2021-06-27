تراند الفن: السيطرة على حريق اندلع بقطار البدرشين

قال مصدر أمني مطلع، إن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بجراج قطار أثناء سيره بقرية الطرفاية، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل عربة القيادة بقطار أثناء سيره بقرية الطرفاية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل عربة القيادة وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

ومن جهة أخرى سيطرت سيارات الحماية المدنية بالفيوم، على حريق التهم محتويات صيدلية شهيرة بمدينة الفيوم، والذي أسفر أيضًا عن حرق الأدوية الموجودة داخلها، وتبين أن الحريق؛ بسبب ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية بالصيدلية.