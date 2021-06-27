تراند الفن: مجلس الوزراء يعلن تفاصيل إجازة 30 يونيو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - بشكل رسمي أعلن مجلس الوزراء موقف إجازة 30 يونيو 2021، المقررة خلال الأسبوع الجاري، إحياءًا واحتفالا بالذكري الـ8 لثورة 30 يونيو 2013، في ظل تقليد حكومي متبع منذ فترة بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية لنهاية الأسبوع.

الحكومة تُعلن تفاصيل إجازة 30 يونيو 2021

ووفقا للبيان الرسمي الصادر من الحكومة أمس، بأنه تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلًا من الأربعاء 30 يونيو 2021.

واستثنى القرار أعمال الامتحانات، حيث أكدت الحكومة على استمرارها في مواعيدها المعلنة سواء من وزارة التربية والتعليم أو من خلال وزارة التعليم العالي دون توقف.

وفي يونيو من العام الماضي، قررت الحكومة اعتماد يوم الخميس بديلاً للإجازات الرسمية الواقعة فى منتصف الأسبوع، حيث فسر القرار وقتها المستشار نادر سعد، بأنه يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر فرصة للمواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

ومن المقرر أن يضم شهر يوليو عددا كبيرا من الإجازات الرسمية، أبرزها عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تبلغ 5 أيام تتضمن وقفة عرفات ويعقبها 4 أيام العيد.

إجازة ثورة 23 يوليووبعدها يأتي الاحتفال بثورة 23 يوليو، يوافق يوم الجمعة، ومن المرجح أن يتم ترحيل الإجازة ليوم آخر غير الجمعة.

وفي سياق متصل، تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرتوش الأخيرة بشأن تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، لأول مرة في ظل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية.