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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - انهارت شرفة عقار، بمنطقة القباري، غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ما تسبب في تحطم سيارتين، تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين من المارة.
وكان ورد إخطار لغرفة عمليات حي غرب في الإسكندرية، من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغًا بانهيار أجزاء من شرفة شقة بعقار الكائنة بشارع المكس، أمام مركز المواساة الإسلامي.
على الفور انتقلت قوة أمنية ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار شرفة شقة عقار الأمر الذي تسبب في حدوث تلفيات وتحطم بسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار.
من جانبها وجهت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ورفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، بالإضافة إلى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.
انهيار شرفة عقار فى الإسكندرية
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية ( صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.