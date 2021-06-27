تراند الفن: تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية ( صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - انهارت شرفة عقار، بمنطقة القباري، غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ما تسبب في تحطم سيارتين، تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين من المارة.

وكان ورد إخطار لغرفة عمليات حي غرب في الإسكندرية، من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغًا بانهيار أجزاء من شرفة شقة بعقار الكائنة بشارع المكس، أمام مركز المواساة الإسلامي.

على الفور انتقلت قوة أمنية ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار شرفة شقة عقار الأمر الذي تسبب في حدوث تلفيات وتحطم بسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار.

من جانبها وجهت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ورفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، بالإضافة إلى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.

انهيار شرفة عقار فى الإسكندرية



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