تراند الفن: رسميا .. الصحة تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية 12 – 18 عاما بلقاح فايزر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - أعلنت الصحة عن تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا حيث سيتم البدء في إعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي إستمرارا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70 % من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة.

لافتةً أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركز في مختلف مناطق المملكة.

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