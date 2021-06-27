تراند الفن: أمريكا.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكنى في فلوريدا إلى 9 أشخاص

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 9 أشخاص، بينما لا يزال حوالي 150 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت عمدة دائرة ميامي، دانييلا ليفين كافا، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم خلال الليل العثور على جثامين 4 أشخاص، مضيفة أن “عدد القتلى ارتفع بالتالي إلى 9″، بينهم شخص توفي في المستشفى.

وأضافت ليفين كافا: “كل من توجد الحاجة إليه يحضر الموقع ويقوم بعمله، ونحن نواصل جهودنا للعثور على أشخاص قيد الحياة”.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء الجمعة تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع “أضرار هيكلية كبيرة” في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.

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