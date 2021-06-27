فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - صحيفة المرصد : تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة أثناء سيرها بصحبة صديقتها بالشارع بحي العمرانية غرب الجيزة بمصر، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل عدد من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها. ووفقاً لـ”اليوم السابع” قالت والدة الفتاة أن الشاب اعتدى على ابنتها وهي طالبة بمرحلة الثانوية أثناء عودتها من “الدرس” وصفعها على وجهها لمعاتبتها له بسبب تحرشه بها. وأضافت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن ابنتها اتصلت عليها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على ابنتها وتحرشه بها.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/فتاة-العمرانية.mp4

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. شاهد: شاب يتحرش بفتاة ويصفعها فجأة وسط شارع في الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.