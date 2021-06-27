تراند الفن: قرار مرتقب: إيقاف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن قرارا مرتقبا سيصدر بشأن إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعات، حيث سيحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق القرار. وبحسب موقع “الميدان التعليمي”، فإن التنظيم سيشمل عدم صرف المكافآت لجميع الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، وكذلك لا تصرف للذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة.

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