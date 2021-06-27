تراند الفن: وزير النقل لمفتش: «لو شوفت حد بدون تذاكر في المحطة هتمشوا وهقفلها»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - وقعت مشادة بين كامل الوزير، وزير النقل، ومفتش بالسكة الحديد، بعد أن سأل الوزير عن عدم رؤيته للمفتشين أمس عندما حضر في زيارة مفاجئة عقب خروجه من مجلس الوزراء، متابعا: «أنت يرضيك أخش المحطة امبارح ألاقي كل الناس معهاش تذكرة وده هيسأل من أقدم واحد لأحدث واحد.. هي فلوس مين دي، فلوس الشعب الغلابة اللي بناخد منهم الفلوس من ضرايبهم ومن قوتهم عشان نشتريلك قطر جديد وجرار جديد ونطور لك محطة، أنا امبارح سببتها بس أديت جزاءات لناس وهاجي تاني وتالت ورابع مفاجأة من غير ما أقولكم ولو لاقيت الناس من غير تذاكر في المحطة كلكوا هتمشوا.. هقفلها».

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يستطيع تشغيل محطة السكة الحديد لتكون «سبيل ببلاش» لأن هذه أموال الناس ويجب الحفاظ عليها.

وأوضح المفتش أنه تحرك من المحطة الساعة الثالثة عندما انتهت ورديته فرد عليه الوزير مؤكدا أنه يحب الانتظار حتى حضور زميله.

واشتكى المفتش للوزير عدم رغبة لجنة التأمين الصحي إعادته للعمل كرئيس قطار رغم أنه لائق، فأكد له الوزير أنه سيعيده للعمل إلى مكانه مرة أخرى بعد أن يتم ضبط تحصيل التذاكر من قبل الركاب في الفترة الحالية، ونادى الوزير أحد مساعديه ليعلن عودة المفتش مرة أخرى إلى مهنته رئيسا للقطار، ورد عليه المفتش: «أنا بشتغل بقالي 41 سنة ورجلي اتكسرت وقررت اللجنة توصية طبية بالنقل وركبت شرايح ومسامير».

وبدوره، تابع كامل الوزير قائلا: «أنا في الجيش اتكسرت مرتين وطلعت من مستشفى الحلمية العسكري للإسماعيلية واشتغلت وقولتلهم مش هخد أجازة مرضية، أنت قولتلهم أنك عاوز أجازة مرضية، أيام زمان كانوا بيجروا ياخدوا أجازة مرضية ويقعدوا في البيت وياخدوا فلوس من غير حاجة دلوقتي كله بيرجع عشان يشتغل، إنت بتثبت إني نجحت».